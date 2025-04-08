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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Похоже, что Silent Hill f получит верификацию со Steam Deck – информация об этом появил...

Похоже, что Silent Hill f получит верификацию со Steam Deck – информация об этом появил...

Похоже, что Silent Hill f получит верификацию со Steam Deck – информация об этом появилась в базе данных SteamКак стало известно, сегодня в базе данных Steam появилась информация о том, что предстоящий хоррор Silent Hill f от компании Konami получит верификацию со Steam Deck.

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