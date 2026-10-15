Расклад на три дня: Пятница, 16 октября. Дожди, местами сильные. В Алуште — 11 мм, в Симферополе — 17 мм, в Судаке — 14 мм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 331 тысяча крымча...
- Священник объясни...
- Верховный суд пос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым