Ресторан быстрого питания в Горно-Алтайске закрыли из-за отравлений

В Горно-Алтайске на 10 суток закрыли ресторан быстрого питания на улице Г. И. Чорос-Гуркина, 9. Несколько человек рассказали о заболевании острой кишечной инфекцией, сообщает региональный Роспотребнадзор.
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