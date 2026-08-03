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Ресторан быстрого питания в Горно-Алтайске закрыли из-за отравлений

Ресторан быстрого питания в Горно-Алтайске закрыли из-за отравлений

В Горно-Алтайске на 10 суток закрыли ресторан быстрого питания на улице Г. И. Чорос-Гуркина, 9. Несколько человек рассказали о заболевании острой кишечной инфекцией, сообщает региональный Роспотребнадзор.

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