Медвежий угол

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Кто такой лидер нации? – про внешнюю политику России – мое мнение

Кто такой лидер нации? – про внешнюю политику России – мое мнение

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Сначала коротенькая история. В СССР было очень плохое качество спичек.

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Гришаев Сергей
Сопли неокоммиков меня мало интересуют, - как и их мифология с восхвалением русофобов. Но отвечу:
Юлия Маслова
Смертность при Путине выросла ,а рождаемость стремится к нулю..Фейкомет пригожинский,лги да не завирайся
Я Руслан
Воры в законе, теперь политиками и олигархами зовутся, и их очень дофига. Остальное тоже бред, Сталин поднимал страну как мог, а не как этот распродаёт направо и налево, а вы молодец, выслужился, возьми печеньку.
Гришаев Сергей
Ах ты срань вонючая... лживая. А вести твои прямо с сайтов коричневых, госдеповских, - во вражеских доменах? Или из групп в ок, вк и фб, которые курируют какелы и прочие такие же, - вроде тебя? Пшла вон.... тля и нерусь.
Гришаев Сергей
То, что рагули с 2015 года качают за коричневый мандан, - мы в курсе. Не зря вами ФСБ занимается и все на учёте.
Я Руслан
Ваша самокритичность поражает, ну раз так, то я с вами соглашусь, что вы свинья )))
Гришаев Сергей
Да мне пох, что там соби считает рагуля подпиндосное.
Я Руслан
Судя по вашей диалектике, с мозгами у вас напряжёнка. Хотя у вас опричников и с образованием туго, гопота дворовая. Амёба, а все туда же в рассуждения лезет.
Гришаев Сергей
Тебе, коричневой мрази быдлопролетарской оч-чень далеко до моих 2-х московских "вышек" и и немалых заслуг перед Отечеством. Ты - вша инетная. И да, - швондеры вроде тебя у вас тоже тупые.
Я Руслан
Заметьте, я к вам в нормальном диалоге, вы как раз как быдло и отвечаете. 2 "вышки" я так полагаю ходки на зону, по вашей речи и правописанию заметно, а заслуги я так полагаю писать вот эту ахинею. Не удивлюсь если вы в 90-е где нибудь из солнцевских был...
Гришаев Сергей
Диалог с помойным быдлом манданным возможен только через прицел. Пора пришла - и давно. Пшол, плебс. С помоями - на доступном вам языке.
Гришаев Сергей
предки твои и твоих подельников
Александр
Сама не ври.Население России растёт с 2010 года.
Александр Дементьев
Этот Гришаев, мягко говоря, то ещё трепло. Вылазит в сеть с хвалебными речами о Путине. Но при этом всех несогласных с ним заносит в ЧС. Так что, Юлия, наверное и Вас можно поздравить с вступлением в нашу компанию
Александр Дементьев
Ну вот. Хоть на Серёгино фото полюбуюсь. Что то такое я и предполагал.
Александр Фишкин
Ну с кем ты связался? Разве не видно, что тролль?
Евгений Натесов
Чем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость.
Гришаев Сергей
Нахер пошёл, плебс вонючий.
Evgad ____
Это ОЖИДАЕМАЯ продолжительность при рождении... У Росстата даже методики подсчёта средней продолжительности жизни (а точнее- среднего возраста умерших) НЕТ!!!
Евгений Натесов
По 19 год это всё ожидаемая?
Evgad ____
Да! Именно ожидаемая, для родившихся в 19 году... Их вероятная средняя продолжительность жизни
Mike Mike
Что значит нет методики?))) Что за бред?
Евгений Натесов
А до 19 это типа "это другое"?
Evgad ____
Нет... Почему же другое? Я разве об этом говорил где-то? Но не надо выдавать желаемое и ожидаемое за действительное
Evgad ____
Бред? Тогда ткните меня носом в "методику расчета" не "ожидаемой", а хоть какой-другой "продолжительности"... А ещё в "средний возраст умерших" по данным ЗАГСов.... Только не какой-то левый график, а с официального сайта.... Заткнусь сразу же и извинюсь!
Mike Mike
Конечно бред. Средняя продолжительность жизни - стандартная расчетная величина, методики расчета которой определены. Открываем Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 37120-2020 "Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2020 г. N 523-ст) (не вступил в силу) 11.1 Средняя продолжительность жизни (основной показатель)", изучаем и не позоримся больше.)))
Mike Mike
"11 Здравоохранение Примечание - Показатели 21.3 и 21.4 также могут оказывать влияние на здравоохранение. 11.1 Средняя продолжительность жизни (основной показатель) 11.1.1 Общие сведения Всем, кто применяет настоящий стандарт, следует отчитываться по показателю в соответствии со следующими требованиями. Примечания 1 Продолжительность жизни отражает общий уровень смертности среди населения. Продолжительность жизни тесно связана с санитарно-гигиеническими условиями, которые являются неотъемлемой частью развития. Смертность также является одним из переменных показателей, который позволяет определить численность населения и потенциал ее роста в будущем. Продолжительность жизни с момента рождения также является мерой общего качества жизни в стране и позволяет обобщить данные по смертности во всех возрастах. Также ее можно рассматривать как показатель потенциальной доходности инвестиций в кадровые ресурсы, а также она необходима для расчета различных вероятностно-статистических показателей. 2 Показатель характеризует проблему "здравоохранение в сообществе", обозначенную в ИСО 37101. Показатель помогает оценить вклад в выполнение задачи города "благосостояние", зафиксированной в ИСО 37101. 11.1.2 Требования к основному показателю Средняя продолжительность жизни рассчитывается как среднее количество лет, которые проживает группа людей, рожденных в один и тот же год, если санитарно-гигиенические условия и условия жизни, существовавшие на момент их рождения, оставались одинаковыми на протяжении всей их жизни [3], [84]. Примечание - В случае если данные сгруппированы по тендерному принципу, в отчете об общей средней продолжительности жизни городам рекомендуется дополнительно указать соответствующую продолжительность жизни для мужчин и для женщин. Городам рекомендуется указывать источники данных и уточнять государственный уровень источника - национальный или государственный." https://mooml.com/d/gosty/50804/
Евгений Натесов
Потому что ты говоришь только про 19 год.
Evgad ____
А позвольте ещё по позориться... Во-первых: Вы нашли ГОСТ, в котором только планируется использовать показатель "смертность" и "продолжительность жизни", без оговорки "ожидаемая" (ГОСТ ещё даже не вступил в силу, хоть и срисован с американского, но уже прогресс!). Но не методику подсчёта этой самой смертности Росстатом! Или кто у нас занимается статистикой?... И уж тем более- не средний возраст умерших!
Mike Mike
Он не вступил в силу только потому, что заменяет ГОСТ Р ИСО 37120-2015, который действует по сей день - до 1 августа 21 года. "12.1 Средняя продолжительность жизни (основной показатель) 12.1.1 Общие сведения Все. кто применяет данный стандарт, должны отчитываться по показателю в соответствии со следующими требованиями. Примечание — Продолжительность жизни отражает общий уровень смертности среди населения. Продолжительность жизни тесно связана с санитарно-гигиеническими условиями, которые являются неотъемлемой частью развития. Смертность также является одним из переменных показателей, который позволяет определить численность населения и потенциал ее роста а будущем. Продолжительность жизни с момента рождения также является мерой общего качества жизни в стране и позволяет обобщить данные лосмертности во всех возрастах. Также ее можно рассматривать как показатель потенциальной доходности инвестиций в кадровые ресурсы, а также она необходима для расчета различных вероятностно-статистических показателей. 12.1.2 Требования к основному показателю Средняя продолжительность жизни рассчитывается как среднее количество лет. которые проживает группа людей, рожденных в один и тот же год. если санитарно-гигиенические условия и условия жизни. существовавшие на момент их рождения, оставались одинаковыми на протяжении всей их жизни. 25 ГОСТР ИСО 37120—2015"
Гришаев Сергей
Меня увидишь - обосрёшься, мурло...
Natali NIKOLAEVA
Эти мрази не любят, когда их бьют БЕССПОРНЫМИ ФАКТАМИ и АРГУМЕНТАМИ, и лают шавки путинские из-за "забора" ЧС...
Natali NIKOLAEVA
При такой ЭКОЛОГИИ и таких дерьмопродуктах и "миллениалы", и все родившиеся после 2000-х НЕ ДОЖИВУТ и до УСТАНОВЛЕННОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, однозначно...
Гришаев Сергей
Евгений Натесов
Бред сивой кобылы... Это я про аффтыра.
Александр Дементьев
А ты, Женя, в кобылах разбираешься. Но автор тебе явно не по зубам. Вы же с Гришаевым из корыта хлебаете, а автор - нормальный человек и патриот.
Mike Mike
Патриот чего? Совка? Так он сдох. Как и усатый грузинский ублюдок-в собственном говне!
Oleg Ershov
На нарах жадности дефект рождает блудный интеллект!!!
Ирина
Враги коммунистов ,захватившие РСФСР -лоюдишки самого низкого качества ,как в работе ,так и по менталитету и интеллекту , поэтому ,они не способны понять ,что такое геополитика и сферы интересов . Поэтому ,в 90-е их внешняя политика была -лечь под русофобский Запад ,а потом их внешняя политика -"кругом враги ,надо вооружаться "
Гришаев Сергей
Наталья Раскина
Жаль,что основная масса населения неграмотна.Жаль,что и не стремится к знаниям,анализу.
Александр Япринцев
Спасибо таким, как Греф, считающего, что народ должен быть не грамотным, т.к. грамотными очень трудно управлять и дурить их.
Александр Иноземцев
...Судя по Вашему комментарию, вы не совсем понимаете, что пишите. --- 😃 Попробуйте полностью прочитать и ОСМЫСЛИТЬ, то что сказал Греф на XVI Международном экономическом форуме, а не выдёргивать фразы из контекста и домысливать 😉
Александр Фишкин
пишЕте. Марш в школу, в 4й класс!
Александр Иноземцев
ВИНОВАТ: не учёл глагол в форме настоящего времени. Исправлюсь! 😉 ---------- Взгляните же и на свой "шедевр" ---------- "...4й" -, СРАМОТА: детский сад - штаны на лямках 😄😁😂
Natali NIKOLAEVA
Слушай, дебил, как Греф-открыто и с цинизмом о народовластии.... https://www.youtube.com/watch?v=vbkrQin9w-o&feature=emb_logo
Александр Иноземцев
--------- ДУБЛЬ №2... ---------- Попробуйте ПОЛНОСТЬЮ прочитать (если читать в тягость... - прослушать) и ОСМЫСЛИТЬ, то что сказал Греф на XVI Международном экономическом форуме, а не выдёргивать фразы из контекста и домысливать😉 Иначе со своими ДОМЫСЛАМИ будете постоянно попадать - мягко выражаясь -, в детское положение 😄😁😂
Лилианна Марченко
Статейка какая-то подленькая...
абрам вербин
чем?
Александр
Всем. Сия "Аврора",недавно бывшая "психологиней,специализируется на вранье и антироссийских вбросах,не утруждая себя знанием того,о чём пишет.
абрам вербин
не следил за её материалами. поэтому не могу судить точно. но, в принципе, сравнивать Сталина и нынешнего начальника страны сложно по разным причинам. каждому из них досталась разруха. хотя и разная. кто из неё лучше выйдет? как вышел Сталин, знаем, чего, в итоге, выйдет у нынешнего, посмотрим. пока у него не всё однозначно. один пенсионный грабёж чего стоит!
Александр Дементьев
Подленькая манера у вас - хрюшек у кормушек. Обос...ть человека с которым вы не согласны. А у вас доказательства того, что вы пишете про автора есть? Или прибежал, нагадил - а присутствующие пусть разгребают? И откуда вы только повылазили. Гришаевы, Натёсовы и прочая "современная элита"?
Александр
Так я читал всё,что писал здесь сей автор. Он наваливает кучу дерьма,откровенной лжи,не утруждая себя ни единым доказательством. Плюс куча картинок из инета.Столь же лживых. По данным российских военных историков, за время Вьетнамской войны в Северном Вьетнаме погибли и умерли от болезней 16 советских военнослужащих, а по данным ГОУ Генерального штаба ВС СССР потери СССР во Вьетнаме за период с июля 1965 по декабрь 1974 составили 13 человек. Это не много,но это потери.И никого Брежнев во Вьетнаме не нагнул. Это у вам подобных подлая манера вешать ярлыки-"хрюшки у кормушки". Нет у меня никакой кормушки.Я честно зарабатываю ,работая на производстве.С представителями власти не знаком.Вы то с какой помойки лезете,вечно и всем недовольные?
Yak Vit
А сколько ТЫСЯЧ погибло и было искалечено в Афгане? За что?! Во имя КАКИХ святых целей?! АФФторша скромно умалчивает об этом. Как и вообще умалчивает об инвалидах, потому что при "справедливейшем" СССР их ВООБЩЕ старались не замечать! Даже протезы для них делали по технологиям прошлого и позапрошлых веков, в отличие от "загнивающего" Запада! И тогда даже речи не было, чтобы сделать для инвалидов, к примеру, специальный пандус на лестнице, а вместо инвалидных колясок они передвигались на таких самодельных досточках с колёсиками, отталкиваясь от земли специальными палочками с гвоздями на концах! И вообще старались инвалидов убрать с улиц городов, подальше от глаз таких вот розовых "яжедевочек", чтобы они своим мерзким видом не смущали их восторженный взор! 🤬 Как в совеЦЦкое время старались не замечать и тех самых тяжелобольных детей, о которых так, понимаешь, переживает аФФторша! И которых просто-напросто прятали по спец. детдомам, и общество моментально забывало об их существовании. Зато денег на их лечение не надо было собирать, понимаешь! 🤬
Малик Гумеров
Сталин был Лидером нации ! Видел и строил планы на 100 летия вперед и тащил народ к вершинам , в развитие арканом за собой ! Путин Лидер нации !!! Руководитель не суверенного государства и ЛИДЕР НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ! Ведет страну к обретению суверенитета = к выходу из той кабалы и ямы куда страну и народ столкнули в 90-е ! ------------------- Внешняя политика Путина на все 100 % отлично ! А чтобы и внутренняя политика была на ОТЛИЧНО , необходима поддержка самого народа ! ..... А не пребывание овечками и блеяния ... !
Mike Mike
Путин об усатой грузинской мрази: "Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", — отметил президент.
Гришаев Сергей
Только нерусь и быдло качают за русофобскую (доказано) нерусь.
Малик Гумеров
Не верь словам президентов ! Они говорят исходя из текущей обстановки и расстановки сил в верхах + смотря на текущую степень осознанности населения ! ВЕРЬ ТОЛЬКО ИХ ДЕЛАМ ! ----------------------- Путин восстановил ВПК по Сталинским технологиям ! Вытаскивает Глобальные Сталинские проекты(свернутые Хрущевым - бездарем приспособленцем !) и запускает их реализацию = Это Крымский мост , Арктическая навигация , Северный путь , Щелковый путь , и т.д.. ----------------- Свернутые Хрущевым проекты Сталина остановили развитие страны на 70 (на все 100) лет ! Ладно хоть сегодня у Путина есть понимание глобальной значимости Сталинизма , запускает реализацию Сталинских проектов ! А Сталин был ГЕНИЕМ , видел и закладывал процессы и решение задач на 100-летия вперед !!!
Гришаев Сергей
Проекты эти были имперскими в Державе. Вы нихрена не сделали за 70 лет. Ах да, просрали всё многовековое наследие Руси многотысячелетней.
Малик Гумеров
Сталин более руский , чем руский !!! Сергей похоже перекрашенный , еврейского роду и племени ?
Малик Гумеров
"Проекты эти были имперскими " - называется охренеть ... ! Импотент ... знаешь , ОН ХОЧЕТ , но сколько бы не тыркал , не дело сделать , ни зачать , тем более родить ОН НЕ СПОСОБЕН !!! Твоя империя была импотентом !
Гришаев Сергей
Всё с тобой, лживое говно и нерусь. А для людей - историческая справка в доступной форме. https://epoha-nikolaya-2.ru/
Mike Mike
Не нужно крутиться как блядь под клиентом.)) Он высказался вполне конкретно. Никакими технологиями усатого ублюдка в стране и не пахнет. Лагерей нет, инакомыслящих никто не уничтожает - иначе гнил бы ты уже, сука большевистская, в ГУЛАГе.
Evgad ____
В доступной форме- большевики Николая не свергали и даже не собирались...
Малик Гумеров
Сегодня только одна картинка --- Мике и ему подобные все более и более оскотиниваются ? Беда , или пусть недочеловеки вслед за западом самоуничтожатся ? Общество человеков для них не комфортно ? ...
Малик Гумеров
Гришаев сектант , зомбирован по макушку ?
Mike Mike
Уёбок, а кто-то спрашивал твое мнение престарелого совкового маразматика, который с чего-то решил, что может интерпретировать слова и политику действующего президента РФ, по своему усмотрению?))) Да ты просто дебил!)))
Малик Гумеров
Мике мозги пропил ? Ничего до него не доходит !
Mike Mike
Твой маразм ни до кого не доходит.)) Оставь свои постклимактерические фантазии при себе.
Mike Mike
Тупорылый, какая картинка? А кто, по твоему, разрабатывал и воплощал эти проекты? Большевики - профессиональные зеки? Уебок, они не умели НИ ХЕРА!!! И план ГОЭЛРО и Индустриализацию - делали царские и американские инженеры, на ворованные из царской казны деньги!
Гришаев Сергей
Ещё доступнее:
Гришаев Сергей
Доказанный факт:
Малик Гумеров
У которых ум за разум --- Строить дом нужны не деньги !!! Нужны кирпичи , раствор , бетон , доска , ... и т.д.. Сталин играя на тупости и жадности капиталиста , сумел заставить их работать на своего смертельного врага - СССР ! Оболваненный деньгами капиталист США строил заводы Молодой Республике Советов ! Тем самым помогая строить его мошь ! А царские ... ? Царь то отрекся , кинул страну на произвол ... , на растерзвние шакалам ! Холуи шакалов = временное правительство почти уже расправилось со страной ! России как таковой уже к приходу Большевтиков не было ! Кто был с мозгами , патриот своей Родины , те помогали становлению и развитию страны , отсталой в своем развитии от остальных стран на 100 лет ! Помнишь Сталинское - Мы , страна , отстали от остального мира на 100 лет , или мы ликвидируем это отставание , или нас сомнут ! За считанные пятилетки выстроили такую мошь , что она смогла переломать хребет всей объединенной Европе - которая пришла войной уничтожить рускую цивилизацию , и которая строила свою мощь сотни и сотни лет , и то на колониализме по всему миру - за счет других стран и народов ! -------------- А деньги это только морковка вести осликов на убой ! -------------- И еще --- Большевиков к власти привели царские генералы , только в их лице видя спасителей России ! И не ошиблись ! И сами , почти в полном составе , центральный штаб царской армии служили Большевикам , молодой республике ! Помогали строить новую армию и флот , обучали , ... потом воевали против интервентов и их холуев беляков ! Или Мике по глупости , думает что вчеращние крестьяне (безграмотные , необученные) сумели победить интеревентов по всей стране , всех беляков и всех примкнувших к ним ...! Тогда Мике только писать сценарии для ЕРАЛАША !
Mike Mike
Да мне насрать на то, что нес этот выблядок, оправдывая свою кровавую паранойю! Речь о том, что ни он ни его подельники - сами не умели НИ ХЕРА! Большевики - типичные профессиональные террористы, убийцы и предатели. На какие сто лет? Российская Империя до октябрьского быдлопереворота - четвертая экономика мира, полностью встроенная в мировой рынок, с самым большим в мире золотым запасом! Входит в АНТАНТУ - тогдашний прообраз НАТО и выигрывает Первую мировую, которую ублюдки слили своим спонсорам - проигравшей стороне! Да, мразям и предателям Родины удалось обмануть многих - за что потом эти обманутые и поплатились жизнями. Просто потому, что зековскому быдлу верить НЕЛЬЗЯ!
Александр Дементьев
Действительно плохо работал Сталин...если ты жив остался. А теперь воняешь тут, хотя и мизинца его не стоишь.
Евгений Натесов
Вот во времена Сталина ты бы оторвался - доносы бы строчил днём и ночью. Или в растрельной команде бы кайфовал.
Малик Гумеров
"Да мне насрать" - вот вот ! Все мозги свои Мике уже засрал !!! Только и остается как дворовый безродный шавка тявкат направо и налево ?
Гришаев Сергей
Mike Mike
Еще раз повторяю, для старого маразматика и параноика, который дрочит на другого старого маразматика и параноика - МНЕ НАСРАТЬ на усатого грузинского выблядка и на то, как он оправдывыал свою шайку предателей!
Evgad ____
Кто чего желал- вопрос третий. Вы мне хотите доказать, что октябрь в году раньше февраля?
Mike Mike
Зато он сдох в собственном говне и зарыт под забором - как и положено мрази и предателю.
Гришаев Сергей
И чё? Россия после "февральской",- смены образа правления на более на тот момент прогрессивный, оставалась и в своих границах, и в своём праве. И хуюжила кайзеровцев.
Evgad ____
Кого??? Она там???? Вы серьезно? Может расскажете о пользе "приказа N1", или о наступлении русской армии в 17? а Николая, по Вашему, значит, по делу погнали с трона? Раз в феврале пришли "прогрессивные" руководители?
Mike Mike
В феврале пришло временное правительство, а временное оно потому, что основной его задачей была подготовка к проведению всеобщих выборов в Учредительное собрание. Которое, в итоге, было избрано уже после октябрьского переворота и большевиками же разогнано.
Гришаев Сергей
Серьёзно. Избранное правительство лучше диктатуры быдла и неруси русофобской. Ваши потому мандан и замутили, - шансы избраться у скотобазы были не очень высоки.
Evgad ____
Так кто Николая замечательного, при котором экономика России росла как на дрожжах, сверг?
Evgad ____
Не, Вы серьезно о том, что армия при временном правительстве наваляла люлей кайзеровцам? Расскажите пожалуйста где и какие успешные операции были проведены
Гришаев Сергей
https://fishki.net/photo/1725634-7-pobed-russkoj-armii-v-pervoj-mirovoj-vojne.html & https://topwar.ru/9429-russkaya-imperatorskaya-armiya-i-strategicheskiy-plan-rossii-nakanune-pervoy-mirovoy-voyny.html
Evgad ____
Об этих я знаю! Вы сказали, что русская армия продолжала громить кайзеровцев, после захвата власти "демократическими" силами в феврале 17-го.... И? Какие победы одержали?
Гришаев Сергей
А как же подрывная деятельность ваших агитаторов лживых на фронтах? Деморализация личного состава после "февральского" мандана? Своих проблем хватало.
Evgad ____
И чё? Россия после "февральской",- смены образа правления на более на тот момент прогрессивный, оставалась и в своих границах, и в своём праве. И хуюжила кайзеровцев-------------- это Ваш комментарий?---------Деморализация личного состава после "февральского" мандана----- это тоже Ваш!...
Evgad ____
... и основным деморализующим фактором был "приказ номер 1". Именно после него начали массово бить и убивать офицеров, задолго до октября! Именно это толкнуло многих офицеров (в том числе Брусилова, победу которого Вы упоминали) к большевикам, которые отменили советы матросов в балтфлоте и восстановили порядок...
Mike Mike
А какая разница? Факт в том, что большевики - враги и предатели России, которые желали ей проигрыша в войне и вели подрывную деятельность на фронтах и в рабочих коллективах. Царизм должен был смениться. И это произошло вполне бескровно. После февраля гражданская война не началась. Она началась после быдлопереворота октября 17-го.
Гришаев Сергей
Ты, чувак и тролль в наморднике тролляцком, - с европейского сервера тут сидишь. Через VPN и качаешь за коричневых. Типичная картина укра. Пшол вон, - бисер перед коричнево-свиномой шкуркой ещё буду тут...
Evgad ____
Чтож ты, Сережа, в собственных комментах заблудился)) а виноваты укры?)))))
Гришаев Сергей
Я на всё ответил. Он тоже дал команду вашими заняться.
Evgad ____
Я не за большевиков, я не за царя или февралистов! Я против таких уродов как ты! Срущих на историю России! Николай, Керенский, Сталин, Рокоссовский и многие многие другие, какими бы они не были- это НАША история!
Гришаев Сергей
Срёте только вы, пропагандоны коричневых ублюдков. Для ваших 3.500-летнего и доказанного периода до вашего самого жуткого "правления" истории Руси и нету. Скоро вас забудут, но не ваши преступления.
Александр Иноземцев
"...Николай, Керенский, Сталин, Рокоссовский и многие многие другие, какими бы они не были- это НАША история!". ======================================================== +100!
Mike Mike
А Гитлер - история Германии. Только вот там никто не требует относиться к этой истории с "глубоким уважением". Большевизм недалеко ушел.

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