Кто такой лидер нации? – про внешнюю политику России – мое мнение

Медвежий уголПолитикаКто такой лидер нации? – про внешнюю политику России – мое мнение АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Сначала коротенькая история. В СССР было очень плохое качество спичек.Вернуться к статье1868НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГришаев СергейСопли неокоммиков меня мало интересуют, - как и их мифология с восхвалением русофобов. Но отвечу:Юлия МасловаСмертность при Путине выросла ,а рождаемость стремится к нулю..Фейкомет пригожинский,лги да не завирайсяЯРЯ РусланВоры в законе, теперь политиками и олигархами зовутся, и их очень дофига. Остальное тоже бред, Сталин поднимал страну как мог, а не как этот распродаёт направо и налево, а вы молодец, выслужился, возьми печеньку.Гришаев СергейАх ты срань вонючая... лживая. А вести твои прямо с сайтов коричневых, госдеповских, - во вражеских доменах? Или из групп в ок, вк и фб, которые курируют какелы и прочие такие же, - вроде тебя? Пшла вон.... тля и нерусь.Гришаев СергейТо, что рагули с 2015 года качают за коричневый мандан, - мы в курсе. Не зря вами ФСБ занимается и все на учёте.ЯРЯ РусланВаша самокритичность поражает, ну раз так, то я с вами соглашусь, что вы свинья )))Гришаев СергейДа мне пох, что там соби считает рагуля подпиндосное.ЯРЯ РусланСудя по вашей диалектике, с мозгами у вас напряжёнка. Хотя у вас опричников и с образованием туго, гопота дворовая. Амёба, а все туда же в рассуждения лезет.Гришаев СергейТебе, коричневой мрази быдлопролетарской оч-чень далеко до моих 2-х московских "вышек" и и немалых заслуг перед Отечеством. Ты - вша инетная. И да, - швондеры вроде тебя у вас тоже тупые.ЯРЯ РусланЗаметьте, я к вам в нормальном диалоге, вы как раз как быдло и отвечаете. 2 "вышки" я так полагаю ходки на зону, по вашей речи и правописанию заметно, а заслуги я так полагаю писать вот эту ахинею. Не удивлюсь если вы в 90-е где нибудь из солнцевских был...Гришаев СергейДиалог с помойным быдлом манданным возможен только через прицел. Пора пришла - и давно. Пшол, плебс. С помоями - на доступном вам языке.Гришаев Сергейпредки твои и твоих подельниковАлександрСама не ври.Население России растёт с 2010 года.Александр ДементьевЭтот Гришаев, мягко говоря, то ещё трепло. Вылазит в сеть с хвалебными речами о Путине. Но при этом всех несогласных с ним заносит в ЧС. Так что, Юлия, наверное и Вас можно поздравить с вступлением в нашу компаниюАлександр ДементьевНу вот. Хоть на Серёгино фото полюбуюсь. Что то такое я и предполагал.АФАлександр ФишкинНу с кем ты связался? Разве не видно, что тролль?Евгений НатесовЧем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость.Гришаев СергейНахер пошёл, плебс вонючий.Evgad ____Это ОЖИДАЕМАЯ продолжительность при рождении... У Росстата даже методики подсчёта средней продолжительности жизни (а точнее- среднего возраста умерших) НЕТ!!!Евгений НатесовПо 19 год это всё ожидаемая?Evgad ____Да! Именно ожидаемая, для родившихся в 19 году... Их вероятная средняя продолжительность жизниMike MikeЧто значит нет методики?))) Что за бред?Евгений НатесовА до 19 это типа "это другое"?Evgad ____Нет... Почему же другое? Я разве об этом говорил где-то? Но не надо выдавать желаемое и ожидаемое за действительноеEvgad ____Бред? Тогда ткните меня носом в "методику расчета" не "ожидаемой", а хоть какой-другой "продолжительности"... А ещё в "средний возраст умерших" по данным ЗАГСов.... Только не какой-то левый график, а с официального сайта.... Заткнусь сразу же и извинюсь!Mike MikeКонечно бред. Средняя продолжительность жизни - стандартная расчетная величина, методики расчета которой определены. Открываем Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 37120-2020 "Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2020 г. N 523-ст) (не вступил в силу) 11.1 Средняя продолжительность жизни (основной показатель)", изучаем и не позоримся больше.)))Mike Mike"11 Здравоохранение Примечание - Показатели 21.3 и 21.4 также могут оказывать влияние на здравоохранение. 11.1 Средняя продолжительность жизни (основной показатель) 11.1.1 Общие сведения Всем, кто применяет настоящий стандарт, следует отчитываться по показателю в соответствии со следующими требованиями. Примечания 1 Продолжительность жизни отражает общий уровень смертности среди населения. Продолжительность жизни тесно связана с санитарно-гигиеническими условиями, которые являются неотъемлемой частью развития. Смертность также является одним из переменных показателей, который позволяет определить численность населения и потенциал ее роста в будущем. Продолжительность жизни с момента рождения также является мерой общего качества жизни в стране и позволяет обобщить данные по смертности во всех возрастах. Также ее можно рассматривать как показатель потенциальной доходности инвестиций в кадровые ресурсы, а также она необходима для расчета различных вероятностно-статистических показателей. 2 Показатель характеризует проблему "здравоохранение в сообществе", обозначенную в ИСО 37101. Показатель помогает оценить вклад в выполнение задачи города "благосостояние", зафиксированной в ИСО 37101. 11.1.2 Требования к основному показателю Средняя продолжительность жизни рассчитывается как среднее количество лет, которые проживает группа людей, рожденных в один и тот же год, если санитарно-гигиенические условия и условия жизни, существовавшие на момент их рождения, оставались одинаковыми на протяжении всей их жизни [3], [84]. Примечание - В случае если данные сгруппированы по тендерному принципу, в отчете об общей средней продолжительности жизни городам рекомендуется дополнительно указать соответствующую продолжительность жизни для мужчин и для женщин. Городам рекомендуется указывать источники данных и уточнять государственный уровень источника - национальный или государственный." https://mooml.com/d/gosty/50804/Евгений НатесовПотому что ты говоришь только про 19 год.Evgad ____А позвольте ещё по позориться... Во-первых: Вы нашли ГОСТ, в котором только планируется использовать показатель "смертность" и "продолжительность жизни", без оговорки "ожидаемая" (ГОСТ ещё даже не вступил в силу, хоть и срисован с американского, но уже прогресс!). Но не методику подсчёта этой самой смертности Росстатом! Или кто у нас занимается статистикой?... И уж тем более- не средний возраст умерших!Mike MikeОн не вступил в силу только потому, что заменяет ГОСТ Р ИСО 37120-2015, который действует по сей день - до 1 августа 21 года. "12.1 Средняя продолжительность жизни (основной показатель) 12.1.1 Общие сведения Все. кто применяет данный стандарт, должны отчитываться по показателю в соответствии со следующими требованиями. Примечание — Продолжительность жизни отражает общий уровень смертности среди населения. Продолжительность жизни тесно связана с санитарно-гигиеническими условиями, которые являются неотъемлемой частью развития. Смертность также является одним из переменных показателей, который позволяет определить численность населения и потенциал ее роста а будущем. Продолжительность жизни с момента рождения также является мерой общего качества жизни в стране и позволяет обобщить данные лосмертности во всех возрастах. Также ее можно рассматривать как показатель потенциальной доходности инвестиций в кадровые ресурсы, а также она необходима для расчета различных вероятностно-статистических показателей. 12.1.2 Требования к основному показателю Средняя продолжительность жизни рассчитывается как среднее количество лет. которые проживает группа людей, рожденных в один и тот же год. если санитарно-гигиенические условия и условия жизни. существовавшие на момент их рождения, оставались одинаковыми на протяжении всей их жизни. 25 ГОСТР ИСО 37120—2015"Гришаев СергейМеня увидишь - обосрёшься, мурло...Natali NIKOLAEVAЭти мрази не любят, когда их бьют БЕССПОРНЫМИ ФАКТАМИ и АРГУМЕНТАМИ, и лают шавки путинские из-за "забора" ЧС...Natali NIKOLAEVAПри такой ЭКОЛОГИИ и таких дерьмопродуктах и "миллениалы", и все родившиеся после 2000-х НЕ ДОЖИВУТ и до УСТАНОВЛЕННОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, однозначно...Гришаев СергейЕвгений НатесовБред сивой кобылы... Это я про аффтыра.Александр ДементьевА ты, Женя, в кобылах разбираешься. Но автор тебе явно не по зубам. Вы же с Гришаевым из корыта хлебаете, а автор - нормальный человек и патриот.Mike MikeПатриот чего? Совка? Так он сдох. Как и усатый грузинский ублюдок-в собственном говне!OEOleg ErshovНа нарах жадности дефект рождает блудный интеллект!!!ИИринаВраги коммунистов ,захватившие РСФСР -лоюдишки самого низкого качества ,как в работе ,так и по менталитету и интеллекту , поэтому ,они не способны понять ,что такое геополитика и сферы интересов . Поэтому ,в 90-е их внешняя политика была -лечь под русофобский Запад ,а потом их внешняя политика -"кругом враги ,надо вооружаться "Гришаев СергейНРНаталья РаскинаЖаль,что основная масса населения неграмотна.Жаль,что и не стремится к знаниям,анализу.Александр ЯпринцевСпасибо таким, как Греф, считающего, что народ должен быть не грамотным, т.к. грамотными очень трудно управлять и дурить их.Александр Иноземцев...Судя по Вашему комментарию, вы не совсем понимаете, что пишите. --- 😃 Попробуйте полностью прочитать и ОСМЫСЛИТЬ, то что сказал Греф на XVI Международном экономическом форуме, а не выдёргивать фразы из контекста и домысливать 😉АФАлександр ФишкинпишЕте. Марш в школу, в 4й класс!Александр ИноземцевВИНОВАТ: не учёл глагол в форме настоящего времени. Исправлюсь! 😉 ---------- Взгляните же и на свой "шедевр" ---------- "...4й" -, СРАМОТА: детский сад - штаны на лямках 😄😁😂Natali NIKOLAEVAСлушай, дебил, как Греф-открыто и с цинизмом о народовластии.... https://www.youtube.com/watch?v=vbkrQin9w-o&feature=emb_logoАлександр Иноземцев--------- ДУБЛЬ №2... ---------- Попробуйте ПОЛНОСТЬЮ прочитать (если читать в тягость... - прослушать) и ОСМЫСЛИТЬ, то что сказал Греф на XVI Международном экономическом форуме, а не выдёргивать фразы из контекста и домысливать😉 Иначе со своими ДОМЫСЛАМИ будете постоянно попадать - мягко выражаясь -, в детское положение 😄😁😂Лилианна МарченкоСтатейка какая-то подленькая...абрам вербинчем?АлександрВсем. Сия "Аврора",недавно бывшая "психологиней,специализируется на вранье и антироссийских вбросах,не утруждая себя знанием того,о чём пишет.абрам вербинне следил за её материалами. поэтому не могу судить точно. но, в принципе, сравнивать Сталина и нынешнего начальника страны сложно по разным причинам. каждому из них досталась разруха. хотя и разная. кто из неё лучше выйдет? как вышел Сталин, знаем, чего, в итоге, выйдет у нынешнего, посмотрим. пока у него не всё однозначно. один пенсионный грабёж чего стоит!Александр ДементьевПодленькая манера у вас - хрюшек у кормушек. Обос...ть человека с которым вы не согласны. А у вас доказательства того, что вы пишете про автора есть? Или прибежал, нагадил - а присутствующие пусть разгребают? И откуда вы только повылазили. Гришаевы, Натёсовы и прочая "современная элита"?АлександрТак я читал всё,что писал здесь сей автор. Он наваливает кучу дерьма,откровенной лжи,не утруждая себя ни единым доказательством. Плюс куча картинок из инета.Столь же лживых. По данным российских военных историков, за время Вьетнамской войны в Северном Вьетнаме погибли и умерли от болезней 16 советских военнослужащих, а по данным ГОУ Генерального штаба ВС СССР потери СССР во Вьетнаме за период с июля 1965 по декабрь 1974 составили 13 человек. Это не много,но это потери.И никого Брежнев во Вьетнаме не нагнул. Это у вам подобных подлая манера вешать ярлыки-"хрюшки у кормушки". Нет у меня никакой кормушки.Я честно зарабатываю ,работая на производстве.С представителями власти не знаком.Вы то с какой помойки лезете,вечно и всем недовольные?Yak VitА сколько ТЫСЯЧ погибло и было искалечено в Афгане? За что?! Во имя КАКИХ святых целей?! АФФторша скромно умалчивает об этом. Как и вообще умалчивает об инвалидах, потому что при "справедливейшем" СССР их ВООБЩЕ старались не замечать! Даже протезы для них делали по технологиям прошлого и позапрошлых веков, в отличие от "загнивающего" Запада! И тогда даже речи не было, чтобы сделать для инвалидов, к примеру, специальный пандус на лестнице, а вместо инвалидных колясок они передвигались на таких самодельных досточках с колёсиками, отталкиваясь от земли специальными палочками с гвоздями на концах! И вообще старались инвалидов убрать с улиц городов, подальше от глаз таких вот розовых "яжедевочек", чтобы они своим мерзким видом не смущали их восторженный взор! 🤬 Как в совеЦЦкое время старались не замечать и тех самых тяжелобольных детей, о которых так, понимаешь, переживает аФФторша! И которых просто-напросто прятали по спец. детдомам, и общество моментально забывало об их существовании. Зато денег на их лечение не надо было собирать, понимаешь! 🤬МГМалик ГумеровСталин был Лидером нации ! Видел и строил планы на 100 летия вперед и тащил народ к вершинам , в развитие арканом за собой ! Путин Лидер нации !!! Руководитель не суверенного государства и ЛИДЕР НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ! Ведет страну к обретению суверенитета = к выходу из той кабалы и ямы куда страну и народ столкнули в 90-е ! ------------------- Внешняя политика Путина на все 100 % отлично ! А чтобы и внутренняя политика была на ОТЛИЧНО , необходима поддержка самого народа ! ..... А не пребывание овечками и блеяния ... !Mike MikeПутин об усатой грузинской мрази: "Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", — отметил президент.Гришаев СергейТолько нерусь и быдло качают за русофобскую (доказано) нерусь.МГМалик ГумеровНе верь словам президентов ! Они говорят исходя из текущей обстановки и расстановки сил в верхах + смотря на текущую степень осознанности населения ! ВЕРЬ ТОЛЬКО ИХ ДЕЛАМ ! ----------------------- Путин восстановил ВПК по Сталинским технологиям ! Вытаскивает Глобальные Сталинские проекты(свернутые Хрущевым - бездарем приспособленцем !) и запускает их реализацию = Это Крымский мост , Арктическая навигация , Северный путь , Щелковый путь , и т.д.. ----------------- Свернутые Хрущевым проекты Сталина остановили развитие страны на 70 (на все 100) лет ! Ладно хоть сегодня у Путина есть понимание глобальной значимости Сталинизма , запускает реализацию Сталинских проектов ! А Сталин был ГЕНИЕМ , видел и закладывал процессы и решение задач на 100-летия вперед !!!Гришаев СергейПроекты эти были имперскими в Державе. Вы нихрена не сделали за 70 лет. Ах да, просрали всё многовековое наследие Руси многотысячелетней.МГМалик ГумеровСталин более руский , чем руский !!! Сергей похоже перекрашенный , еврейского роду и племени ?МГМалик Гумеров"Проекты эти были имперскими " - называется охренеть ... ! Импотент ... знаешь , ОН ХОЧЕТ , но сколько бы не тыркал , не дело сделать , ни зачать , тем более родить ОН НЕ СПОСОБЕН !!! Твоя империя была импотентом !Гришаев СергейВсё с тобой, лживое говно и нерусь. А для людей - историческая справка в доступной форме. https://epoha-nikolaya-2.ru/Mike MikeНе нужно крутиться как блядь под клиентом.)) Он высказался вполне конкретно. Никакими технологиями усатого ублюдка в стране и не пахнет. Лагерей нет, инакомыслящих никто не уничтожает - иначе гнил бы ты уже, сука большевистская, в ГУЛАГе.Evgad ____В доступной форме- большевики Николая не свергали и даже не собирались...МГМалик ГумеровСегодня только одна картинка --- Мике и ему подобные все более и более оскотиниваются ? Беда , или пусть недочеловеки вслед за западом самоуничтожатся ? Общество человеков для них не комфортно ? ...МГМалик ГумеровГришаев сектант , зомбирован по макушку ?Mike MikeУёбок, а кто-то спрашивал твое мнение престарелого совкового маразматика, который с чего-то решил, что может интерпретировать слова и политику действующего президента РФ, по своему усмотрению?))) Да ты просто дебил!)))МГМалик ГумеровМике мозги пропил ? Ничего до него не доходит !Mike MikeТвой маразм ни до кого не доходит.)) Оставь свои постклимактерические фантазии при себе.Mike MikeТупорылый, какая картинка? А кто, по твоему, разрабатывал и воплощал эти проекты? Большевики - профессиональные зеки? Уебок, они не умели НИ ХЕРА!!! И план ГОЭЛРО и Индустриализацию - делали царские и американские инженеры, на ворованные из царской казны деньги!Гришаев СергейЕщё доступнее:Гришаев СергейДоказанный факт:МГМалик ГумеровУ которых ум за разум --- Строить дом нужны не деньги !!! Нужны кирпичи , раствор , бетон , доска , ... и т.д.. Сталин играя на тупости и жадности капиталиста , сумел заставить их работать на своего смертельного врага - СССР ! Оболваненный деньгами капиталист США строил заводы Молодой Республике Советов ! Тем самым помогая строить его мошь ! А царские ... ? Царь то отрекся , кинул страну на произвол ... , на растерзвние шакалам ! Холуи шакалов = временное правительство почти уже расправилось со страной ! России как таковой уже к приходу Большевтиков не было ! Кто был с мозгами , патриот своей Родины , те помогали становлению и развитию страны , отсталой в своем развитии от остальных стран на 100 лет ! Помнишь Сталинское - Мы , страна , отстали от остального мира на 100 лет , или мы ликвидируем это отставание , или нас сомнут ! За считанные пятилетки выстроили такую мошь , что она смогла переломать хребет всей объединенной Европе - которая пришла войной уничтожить рускую цивилизацию , и которая строила свою мощь сотни и сотни лет , и то на колониализме по всему миру - за счет других стран и народов ! -------------- А деньги это только морковка вести осликов на убой ! -------------- И еще --- Большевиков к власти привели царские генералы , только в их лице видя спасителей России ! И не ошиблись ! И сами , почти в полном составе , центральный штаб царской армии служили Большевикам , молодой республике ! Помогали строить новую армию и флот , обучали , ... потом воевали против интервентов и их холуев беляков ! Или Мике по глупости , думает что вчеращние крестьяне (безграмотные , необученные) сумели победить интеревентов по всей стране , всех беляков и всех примкнувших к ним ...! Тогда Мике только писать сценарии для ЕРАЛАША !Mike MikeДа мне насрать на то, что нес этот выблядок, оправдывая свою кровавую паранойю! Речь о том, что ни он ни его подельники - сами не умели НИ ХЕРА! Большевики - типичные профессиональные террористы, убийцы и предатели. На какие сто лет? Российская Империя до октябрьского быдлопереворота - четвертая экономика мира, полностью встроенная в мировой рынок, с самым большим в мире золотым запасом! Входит в АНТАНТУ - тогдашний прообраз НАТО и выигрывает Первую мировую, которую ублюдки слили своим спонсорам - проигравшей стороне! Да, мразям и предателям Родины удалось обмануть многих - за что потом эти обманутые и поплатились жизнями. Просто потому, что зековскому быдлу верить НЕЛЬЗЯ!Александр ДементьевДействительно плохо работал Сталин...если ты жив остался. А теперь воняешь тут, хотя и мизинца его не стоишь.Евгений НатесовВот во времена Сталина ты бы оторвался - доносы бы строчил днём и ночью. Или в растрельной команде бы кайфовал.МГМалик Гумеров"Да мне насрать" - вот вот ! Все мозги свои Мике уже засрал !!! Только и остается как дворовый безродный шавка тявкат направо и налево ?Гришаев СергейMike MikeЕще раз повторяю, для старого маразматика и параноика, который дрочит на другого старого маразматика и параноика - МНЕ НАСРАТЬ на усатого грузинского выблядка и на то, как он оправдывыал свою шайку предателей!Evgad ____Кто чего желал- вопрос третий. Вы мне хотите доказать, что октябрь в году раньше февраля?Mike MikeЗато он сдох в собственном говне и зарыт под забором - как и положено мрази и предателю.Гришаев СергейИ чё? Россия после "февральской",- смены образа правления на более на тот момент прогрессивный, оставалась и в своих границах, и в своём праве. И хуюжила кайзеровцев.Evgad ____Кого??? Она там???? Вы серьезно? Может расскажете о пользе "приказа N1", или о наступлении русской армии в 17? а Николая, по Вашему, значит, по делу погнали с трона? Раз в феврале пришли "прогрессивные" руководители?Mike MikeВ феврале пришло временное правительство, а временное оно потому, что основной его задачей была подготовка к проведению всеобщих выборов в Учредительное собрание. Которое, в итоге, было избрано уже после октябрьского переворота и большевиками же разогнано.Гришаев СергейСерьёзно. Избранное правительство лучше диктатуры быдла и неруси русофобской. Ваши потому мандан и замутили, - шансы избраться у скотобазы были не очень высоки.Evgad ____Так кто Николая замечательного, при котором экономика России росла как на дрожжах, сверг?Evgad ____Не, Вы серьезно о том, что армия при временном правительстве наваляла люлей кайзеровцам? Расскажите пожалуйста где и какие успешные операции были проведеныГришаев Сергейhttps://fishki.net/photo/1725634-7-pobed-russkoj-armii-v-pervoj-mirovoj-vojne.html & https://topwar.ru/9429-russkaya-imperatorskaya-armiya-i-strategicheskiy-plan-rossii-nakanune-pervoy-mirovoy-voyny.htmlEvgad ____Об этих я знаю! Вы сказали, что русская армия продолжала громить кайзеровцев, после захвата власти "демократическими" силами в феврале 17-го.... И? Какие победы одержали?Гришаев СергейА как же подрывная деятельность ваших агитаторов лживых на фронтах? Деморализация личного состава после "февральского" мандана? Своих проблем хватало.Evgad ____И чё? Россия после "февральской",- смены образа правления на более на тот момент прогрессивный, оставалась и в своих границах, и в своём праве. И хуюжила кайзеровцев-------------- это Ваш комментарий?---------Деморализация личного состава после "февральского" мандана----- это тоже Ваш!...Evgad ____... и основным деморализующим фактором был "приказ номер 1". Именно после него начали массово бить и убивать офицеров, задолго до октября! Именно это толкнуло многих офицеров (в том числе Брусилова, победу которого Вы упоминали) к большевикам, которые отменили советы матросов в балтфлоте и восстановили порядок...Mike MikeА какая разница? Факт в том, что большевики - враги и предатели России, которые желали ей проигрыша в войне и вели подрывную деятельность на фронтах и в рабочих коллективах. Царизм должен был смениться. И это произошло вполне бескровно. После февраля гражданская война не началась. Она началась после быдлопереворота октября 17-го.Гришаев СергейТы, чувак и тролль в наморднике тролляцком, - с европейского сервера тут сидишь. Через VPN и качаешь за коричневых. Типичная картина укра. Пшол вон, - бисер перед коричнево-свиномой шкуркой ещё буду тут...Evgad ____Чтож ты, Сережа, в собственных комментах заблудился)) а виноваты укры?)))))Гришаев СергейЯ на всё ответил. Он тоже дал команду вашими заняться.Evgad ____Я не за большевиков, я не за царя или февралистов! Я против таких уродов как ты! Срущих на историю России! Николай, Керенский, Сталин, Рокоссовский и многие многие другие, какими бы они не были- это НАША история!Гришаев СергейСрёте только вы, пропагандоны коричневых ублюдков. Для ваших 3.500-летнего и доказанного периода до вашего самого жуткого "правления" истории Руси и нету. Скоро вас забудут, но не ваши преступления.Александр Иноземцев"...Николай, Керенский, Сталин, Рокоссовский и многие многие другие, какими бы они не были- это НАША история!". ======================================================== +100!Mike MikeА Гитлер - история Германии. Только вот там никто не требует относиться к этой истории с "глубоким уважением". Большевизм недалеко ушел.Комментировать
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