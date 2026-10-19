«НАТО перетряхивает арсеналы»: военкор указал на масштабную военную ревизию Запада НАТО по-прежнему не принимает во внимание позицию Москвы, заявляющей, что Россия не планирует нападать на страны альянса и не представляет угрозы для Европы.
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