Мировые рынки: Рязань экспортирует в ОАЭ блины и оладьи

Партия прошла контроль Россельхознадзора и улетела к Персидскому заливу.В Рязани не только грибы с глазами, но и блины с ногами! Из Рязанской области ушла на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты первая партия блинов и оладий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии