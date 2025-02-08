Марин Ле Пен была уверена в возможности применить метод Трампа во Франции

Встреча в Мадриде лидеров европейских крайне правых прошла с участием Марин Ле Пен, главы группы депутатов партии «Национально объединение» (RN) в Национальном собрании Франции, 8 февраля передает France Info.
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