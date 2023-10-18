В США официально подтвердили передачу ракет ATACMS Киеву

Администрация США передала Киеву тактические ракеты ATACMS радиусом действия до 165 километров, следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.
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