Конор – о победе Гейджи: «Джастин, я тебя отшлепаю»

«Джастин, я тебя отшлепаю», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор. Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком Джастин Гейджи – новый обладатель пояса BMF.
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