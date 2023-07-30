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Конор – о победе Гейджи: «Джастин, я тебя отшлепаю»

«Джастин, я тебя отшлепаю», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор. Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком Джастин Гейджи – новый обладатель пояса BMF.

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