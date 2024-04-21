Взрослые мигранты учат своих детей относится к русским кяфирам - как к добыче и поэтому новость про детское ОПГ в Балашихе, где «требуют с русских дань» удивления не вызывает Очень часто говорят, что проблемы с мигрантами временные.
"Взять с русских дань": детское ОПГ в Балашихе
Комментарии
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Леонид Никитин
Возможно, эмоции переполняют.
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14 час.
алекс кузь
Выборы должны быть не электронными. Русским детям и не детям нужны штабы го с правом ношения спецсредств . Кольчуги, щиты, латы, кистень, рп, нун-чаки, бердыши, палицв, топор. Все это на терр РФ.
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36 мин.
ВВ
Владимир Витковский
Это жалко стадо помойных шакалов понимает только СИЛУ, там,где оно получает жесточайший отпор,оно лижет сапоги и на карачках ползает, поверьте уж.
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2 мин.
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