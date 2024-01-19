Перемирие между официальным и теневым мэрами Нефтеюганска закончилось. Инсайд

В Нефтеюганске, третьем по величине городе ХМАО, начался новый виток политического конфликта между депутатом окружной думы Степаном Пыталевым, который считается теневым хозяином муниципалитета, и его бывшей протеже — градоначальницей Эльвирой Бугай.