Перемирие между официальным и теневым мэрами Нефтеюганска закончилось. Инсайд

В Нефтеюганске, третьем по величине городе ХМАО, начался новый виток политического конфликта между депутатом окружной думы Степаном Пыталевым, который считается теневым хозяином муниципалитета, и его бывшей протеже — градоначальницей Эльвирой Бугай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии