Буферная емкость — назначение и принцип работы

Все мы знаем о том, для чего нужны водонагреватели. Но когда речь заходит о буферных емкостях, большинство людей недоумевает: а зачем мне дома такая громадина, которая занимает много места, да еще и требует дополнительной энергии на то, чтобы ее разогреть? В статье мастер сантехник расскажет, что представляет собой буферная емкость и насколько она полезна.