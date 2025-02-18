Просто перемешиваю картошку с мясом, заливаю соусом и в духовку

Что может быть проще. Перемешиваю картошку с мясом, заливаю соусом и в духовку. Соус состоит из 3 продуктов (в том числе вода) и дает замечательный вкус.
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