Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Никола Ребич перейдет в «Нижний Новгород» («Перехват»)

Разыгрывающий Никола Ребич (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх