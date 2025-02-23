📹⚡️Тульские войсковые зенитные ракетно-пушечные комплексы 2К22М1 "Тунгуска-М1" образца 2003 года являются полноправными предками нынешней войсковой модификации ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси.
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📹⚡️Тульские войсковые зенитные ракетно-пушечные комплексы 2К22М1 "Тунгуска-М1" образца 2003 года являются полноправными предками нынешней войсковой модификации ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси.