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Русское оружие

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📹⚡️Тульские войсковые зенитные ракетно-пушечные комплексы 2К22М1 "Тунгуска-М1" образца 2003 года являются полноправными предками нынешней войсковой модификации ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси.

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