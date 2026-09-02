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Регионы России

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В России отсутствуют смартфоны с поддержкой 5G в диапазоне n79

В России отсутствуют смартфоны с поддержкой 5G в диапазоне n79

Эксперты российского рынка связи отмечают практически полное отсутствие смартфонов с поддержкой сети пятого поколения (5G) в диапазоне 4,6–4,99 ГГц (n79), который был выделен операторам для развертывания 5G-сетей на территории России.

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