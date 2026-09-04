Лунный гороскоп на 5 сентября 2026 года: день чувств и заботы

Период усиливает естественную чувствительность, тягу к защите и созданию уюта в домашних условиях. Рекомендуется прислушиваться к сердцу, проявлять уязвимость и доверять внутренним ощущениям, однако стоит быть осторожными с общением, поскольку квадратура Луны и Меркурия может привести к недоразумениям и путанице в мыслях и словах.
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