Депутат Бессараб: власти не планируют повышать налоги для самозанятых россиян

Российские власти не планируют увеличивать налоги для самозанятых в 4-6%, заявила "Газете.Ru" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующее предложение экономистов.
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