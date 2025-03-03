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Депутат Бессараб: власти не планируют повышать налоги для самозанятых россиян

Депутат Бессараб: власти не планируют повышать налоги для самозанятых россиян

Российские власти не планируют увеличивать налоги для самозанятых в 4-6%, заявила "Газете.Ru" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующее предложение экономистов.

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