Новый гастро-тренд в России: финики, фаршированные маслом и сыром Елена ГалицкаяВ последние недели в социальных сетях России стремительно набирает популярность новый гастрономический тренд: люди начали массово фаршировать финики сливочным маслом и сыром, а затем активно делятся своими фото и впечатлениями в сети.