Львова-Белова пообещала работать над тем, чтобы дочь осужденного Москалева попала к родным

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале пообещала работать над тем, чтобы дочь Андрея Москалева, приговоренного к колонии за дискредитацию российской армии, не попала в социальное учреждение, а проживала с родственниками.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале пообещала работать над тем, чтобы дочь Андрея Москалева, приговоренного к колонии за дискредитацию российской армии, не попала в социальное учреждение, а проживала с родственниками.
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