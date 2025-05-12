В Бурятии задержан министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гоге — его обвиняют в коррупции

Сегодня утром силовики нагрянули в peгиoнaльное миниcтepcтво, в здании сейчас проходят обыски. Предварительно, Гоге подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
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