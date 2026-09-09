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Европа не может понять, почему война на Украине постоянно дорожает

Европа не может понять, почему война на Украине постоянно дорожает

Украина заявляет, что ей требуется ещё $27 миллиардов на войну против России, но Европа не может понять, почему конфликт постоянно дорожает.

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