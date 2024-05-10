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RT Russia

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Аналитик Антонов: на следующей неделе ожидаем доллар в рамках 90—93 рублей

Аналитик Антонов: на следующей неделе ожидаем доллар в рамках 90—93 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара. По его словам, на этой короткой неделе рубль «всё-таки подешевел к мировым резервным валютам, преимущественно за счёт ослабления в среду, 8 мая».

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