Борис Титов: «Русский дом» в Сиане станет центром нового российского креатива

Об этом сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов заявил в ходе седьмого Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса, который проходит в Москве.
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