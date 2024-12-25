Составлен топ помогающих подвести итоги года книг с сюжетами о вечности

Знаменитый нейробиолог, профессор Стэнфорда Роберт Сапольски утвеждает, что свободы нет, а есть вполне прочитанная предопределенность, в связи с чем «Известия» включили его книгу «Всё решено: жизнь без свободы воли» в главные релизы декабря, которые помогают подвести итоги года.