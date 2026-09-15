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Курские новости

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Пожар в Бавыкино из-за непотушенной сигареты

Пожар в Бавыкино из-за непотушенной сигареты

6 пожаров произошло за сутки в регионе, один из них в Курске закоптил стены и потолок, уничтожил вещи, причина устанавливается.

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