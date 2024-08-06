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Регионы России

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Мастера и слесари "ГАЗЭКС" задержаны по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле

Мастера и слесари "ГАЗЭКС" задержаны по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле

Пять дней назад в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа, который привел к обрушению двух подъездов здания.

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