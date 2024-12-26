Специалист Вехов: антиспам-программы защитят от телефонных мошенников

Для защиты от телефонных мошенников важно помнить о том, что сотрудники банков, ФСБ, социальных фондов и других организаций и ведомств не звонят россиянам самостоятельно по телефону или через мессенджеры.
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