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ФК "Сочи" вничью сыграл с "Зенитом" на выезде

ФК "Сочи" вничью сыграл с "Зенитом" на выезде

ФК "Сочи" завершил матч 23-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" нулевой ничьёй. В первой половине встречи хозяева владели большим преимуществом на поле, но не смогли реализовать голевых моментов, отыгрываясь в основном на контратаках.

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