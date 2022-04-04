ФК "Сочи" вничью сыграл с "Зенитом" на выезде

ФК "Сочи" завершил матч 23-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" нулевой ничьёй. В первой половине встречи хозяева владели большим преимуществом на поле, но не смогли реализовать голевых моментов, отыгрываясь в основном на контратаках.