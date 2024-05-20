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Жена Фьюри написала трогательное послание мужу после его поражения от Усика

Жена Фьюри написала трогательное послание мужу после его поражения от Усика

Пэрис Фьюри, жена британского боксера Тайсона Фьюри, на своей странице в социальной сети трогательно обратилась к своему супругу после его поражения от представителя Украины Александра Усика и выразила сожаление, что ее не было рядом во время поединка.

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