Жена Фьюри написала трогательное послание мужу после его поражения от Усика

Пэрис Фьюри, жена британского боксера Тайсона Фьюри, на своей странице в социальной сети трогательно обратилась к своему супругу после его поражения от представителя Украины Александра Усика и выразила сожаление, что ее не было рядом во время поединка.
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