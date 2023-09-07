"Путин на две головы умнее - сети раскинуты, осталось дождаться", - политолог Сатановский о хитрости президента РФ
Одной из самых "неспокойных" для русских стран, из стана бывших союзных, при всем внешнем лоске является Казахстан.
Комментарии
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Владимир Владимирович - гроссмейстер мирового уровня! Всё, что он делает, продумано на сто шагов вперёд до малейших форс-мажорных "мелочей", плюс загадочная русская, непредсказуемая, очень смекалистая ДУША! Вот! Я всё сказала!
Придёт время и все эти токаевы и ему подобные приползут к Путину спаси помоги. А эти проамериканские жополизы уйдут со сцены в небытие и на их место придут более адекватные и умные правители и политики
Только бы опять не посадили себе на шею окружающих нас "братьев-халявщиков".
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