"Путин на две головы умнее - сети раскинуты, осталось дождаться", - политолог Сатановский о хитрости президента РФ

В Вероника Владимир Владимирович - гроссмейстер мирового уровня! Всё, что он делает, продумано на сто шагов вперёд до малейших форс-мажорных "мелочей", плюс загадочная русская, непредсказуемая, очень смекалистая ДУША! Вот! Я всё сказала!

Евгений Луговцев Придёт время и все эти токаевы и ему подобные приползут к Путину спаси помоги. А эти проамериканские жополизы уйдут со сцены в небытие и на их место придут более адекватные и умные правители и политики