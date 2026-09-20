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Яровая назвала выборы подтверждением единства народа России

Яровая назвала выборы подтверждением единства народа России

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Прошедшие выборы в Госдуму показали, что невозможно отменить Россию и изменить отношение ее граждан к судьбе своей страны.

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