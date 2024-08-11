«Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать»: Мария Захарова отреагировала на атаку ВСУ

Она призвала международные организации выступить с осуждением террористических актов Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередные террористические удары ВСУ по российским регионам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии