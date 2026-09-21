SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

«Я не знаком только с тремя агентами в России. С остальными знаком — среди них нет честных»: вратарь «Уфы» Беленов

«Я не знаком только с тремя агентами в России. С остальными знаком — среди них нет честных»: вратарь «Уфы» Беленов

40-летний вратарь «Уфы» Александр Беленов, ранее игравший за «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Рубин» и «Факел», в интервью «40-летний вратарь «Уфы» Александр Беленов, ранее игравший за «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Рубин» и «Факел», в интервью «Матч ТВ» высказался о российских футбольных агентах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым