40-летний вратарь «Уфы» Александр Беленов, ранее игравший за «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Рубин» и «Факел», в интервью «40-летний вратарь «Уфы» Александр Беленов, ранее игравший за «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Рубин» и «Факел», в интервью «Матч ТВ» высказался о российских футбольных агентах.