Прибалтика и Польша захотели запретить спортсменам из России участвовать в ОИ

Литва, Латвия, Эстония и Польша призывают международные спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, до окончания боевых действий на Украине.
Литва, Латвия, Эстония и Польша призывают международные спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, до окончания боевых действий на Украине.
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