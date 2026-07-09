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Британский генерал: «По мосту полуостров должны покинуть 2 миллиона крымчан»

Британский генерал: «По мосту полуостров должны покинуть 2 миллиона крымчан»

Для массового исхода с полуострова, помимо топлива, крымчан нужно лишить продовольствия и воды. Об этом на канале «Первый западный» заявил генерал-майор британской армии в отставке Чип Чепмен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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