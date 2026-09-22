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Регионы России

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Британец пропал в озере Комо, пытаясь спасти отца и сына

Британец пропал в озере Комо, пытаясь спасти отца и сына

По данным СМИ, семья прибыла к озеру для отдыха на арендованной лодке у берегов коммуны Донго. Около полудня подросток вместе с дедом направились плавать и вскоре начали тонуть.

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