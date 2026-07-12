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Русская весна

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Подсчитан экономический ущерб, нанесенный экономике России людьми с лишним весом

Подсчитан экономический ущерб, нанесенный экономике России людьми с лишним весом

Подсчитан экономический ущерб, нанесенный экономике России людьми с лишним весом. Если рассматривать весь «период возможного дожития» скончавшихся от ожирения в 2023 году, ущерб может достигать 0,7% ВВП.

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