Погибших бойцов ВСУ объявляют дезертирами ради сокрытия потерь

В всушных рядах разгорается новый скандал. По данным наших силовиков, командиры 101-й отдельной бригады теробороны вместо того, чтобы признавать реальные потери, массово оформляют скончавшихся вояк как дезертиров.
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