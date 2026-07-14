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Утро.ru

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Погибших бойцов ВСУ объявляют дезертирами ради сокрытия потерь

Погибших бойцов ВСУ объявляют дезертирами ради сокрытия потерь

В всушных рядах разгорается новый скандал. По данным наших силовиков, командиры 101-й отдельной бригады теробороны вместо того, чтобы признавать реальные потери, массово оформляют скончавшихся вояк как дезертиров.

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