В Республике Марий Эл полицейские и общественники реализуют проект «Антинаркотический десант: Жить! Любить! Верить!»

Целью десанта является организация и единовременное проведение на территории муниципального образования в Республике Марий Эл совместных профилактических мероприятий антинаркотического содержания с использованием различных форм и методов с привлечением различных субъектов системы профилактики Республики Марий Эл.
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