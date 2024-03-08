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«Они приехали искать секс»: что стоит за рейдами силовиков на эротические вечеринки в России

О статье Автор, Амалия Затари, Анастасия Голубева Должность, Би-би-си После запрета «движения ЛГБТ» российские силовики провели как минимум шесть рейдов на секс-позитивные вечеринки в разных регионах страны — причем не только в гей-клубы, но и на эротические мероприятия без ЛГБТ-тематики.

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