«Они приехали искать секс»: что стоит за рейдами силовиков на эротические вечеринки в России

О статье Автор, Амалия Затари, Анастасия Голубева Должность, Би-би-си После запрета «движения ЛГБТ» российские силовики провели как минимум шесть рейдов на секс-позитивные вечеринки в разных регионах страны — причем не только в гей-клубы, но и на эротические мероприятия без ЛГБТ-тематики.