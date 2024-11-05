Время сдаваться. Почему Кадыров неожиданно отменил приказ «в плен не брать »

TF

Tatyana Fedotova

Если вы знаете, что где то враг сосредотачивается, так почему его там не уничтожить, пока он не полез к нам? И ещё это фронт, который посыпался, ещё так вмажет, что мало не покажется. Перед Курском тоже говорили о том, что враг устал и выдыхается. Как? Выдохся?