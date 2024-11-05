Курская дуга: враг накапливает живую силу и технику в Судже, словно ему не надоело телами ВСУшников кормить одичавших свиней В зоне вторжения в Курскую область не стихают бои разной степени интенсивности.
Время сдаваться. Почему Кадыров неожиданно отменил приказ «в плен не брать »
Комментарии
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radiofree
Меня единственное удивляет то,что зная ,что враг накапливает силы в определённом месте не разнесут противника в пух и прах.Ждём повтора,будем обороняться?
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3 час.
TF
Tatyana Fedotova
Если вы знаете, что где то враг сосредотачивается, так почему его там не уничтожить, пока он не полез к нам? И ещё это фронт, который посыпался, ещё так вмажет, что мало не покажется. Перед Курском тоже говорили о том, что враг устал и выдыхается. Как? Выдохся?
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3 час.
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