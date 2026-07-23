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Газета.ру

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Только 5% готовы давать в долг друзьям свыше 50 тыс. рублей

Только 5% готовы давать в долг друзьям свыше 50 тыс. рублей

Большинство россиян считают финансовую помощь близким естественной частью дружеских отношений, однако сами предпочитают не обращаться к друзьям за деньгами, оказавшись в сложной ситуации, показало исследование Альфа-Денег, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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