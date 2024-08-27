Российские войска выбивают противника из Михайловки и Мемрика на Покровском направлении Российские войска расширяют территорию контроля на Покровском направлении.
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Российские войска выбивают противника из Михайловки и Мемрика на Покровском направлении Российские войска расширяют территорию контроля на Покровском направлении.
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