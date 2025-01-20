Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты

Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», которая может представлять серьезную угрозу для новейших американских военных самолетов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на испытателей.
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