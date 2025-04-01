Отмена «долгового тормоза» в Германии привела к обвалу облигаций в еврозоне

Это может затруднить европейским странам повышение расходов на оборонуReuters читайте на monocle.ruЭто может затруднить европейским странам повышение расходов на оборонуГрандиозные планы Брюсселя по перевооружению Европе под предлогом борьбы с агрессией России постоянно сталкиваются с препятствиями.
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