Отмена «долгового тормоза» в Германии привела к обвалу облигаций в еврозоне

Это может затруднить европейским странам повышение расходов на оборонуReuters читайте на monocle.ruЭто может затруднить европейским странам повышение расходов на оборонуГрандиозные планы Брюсселя по перевооружению Европе под предлогом борьбы с агрессией России постоянно сталкиваются с препятствиями.