Внук Александра Буйнова хочет стать Юдашкиным

Певец Александр Буйнов, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, удивил всех своим бодрым настроением, появившись 9 ноября на концерте, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, который организовал «Русская Медиагруппа».
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