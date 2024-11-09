Внук Александра Буйнова хочет стать Юдашкиным

Певец Александр Буйнов, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, удивил всех своим бодрым настроением, появившись 9 ноября на концерте, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, который организовал «Русская Медиагруппа».