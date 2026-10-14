Напоминание: перед просмотром советуем заварить себе вкусный чай и завернуться в теплый плед. Осень за окном безжалостно перекрашивает мир в серые тона, световой день стремительно тает, а вместе с ним исчезают и последние запасы серотонина.
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