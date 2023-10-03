Дети из новых регионов впервые участвуют в фестивале «Москва встречает друзей»

В Москве открылся XX фестиваль «Москва встречает друзей». Мероприятие Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова проходит в Доме Музыки, передает пресс-служба Министерства культуры России.
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