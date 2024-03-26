Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Главное

Один из ярких образов мира в Донбассе презентовали Владимиру Путину. Президенту подарили картину с символичным названием «В минуты тишины», она посвящена маленьким жителям этого многострадального региона.
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